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غسل أموال بـ160 مليون جنيه.. الداخلية تلاحق ثروات تجار الكيف والسلاح بالمحافظات

02:01 م الخميس 27 فبراير 2025

حملة أمنية - أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية وكشف مصادر ثرواتهم غير المشروعة، حيث تمكنت من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بغسل الأموال خلال أسبوع، بإجمالي قيمة مالية تقدر بنحو 160 مليون جنيه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أنشطة ظاهرية لإخفاء عائدات جرائمهم في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والذخائر، بهدف منحها طابعًا شرعيًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لمكافحة الجرائم المالية وضبط المتورطين في غسيل الأموال.

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غسل أموال وزارة الداخلية تجار الكيف والسلاح
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