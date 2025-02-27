ضبط 408 تجار مخدرات و177 قطعة سلاح خلال حملة أمنية في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في جميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من تحقيق ضربات أمنية ناجحة، شملت ضبط 408 قضايا مخدرات، وحجز 177 قطعة سلاح ناري بحوزة الخارجين على القانون، إضافة إلى تنفيذ 92,162 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية، وضبط المخالفين وحائزي الأسلحة غير المرخصة، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.