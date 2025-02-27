"خطيبتي ضربتها بزجاجة".. ماذا قال خطيب "طالبة سراي القبة" المعتدية على زميلتها بـ40 غرزة؟

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل واقعة اعتداء طالبة على زميلتها أمام مدرسة سراي القبة الإعدادية بمساعدة خطيبها بقطعة زجاجية، والتي أسفرت عن إصابة المجني عليها بـ40 غرزة.

وقال المتهم الثاني "ي. ن."، خطيب المتهمة "ش. ه." أمام جهات التحقيق، إنه في صباح يوم الواقعة كان برفقة خطيبته أثناء ذهابها لأداء الامتحان، وعندما وصلا إلى محيط المدرسة، توجه إلى محل لشراء بعض الأغراض.

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، وعند عودته فوجئ بمشاجرة بين خطيبته والمجني عليها "ر"، وتدخل لمحاولة الفصل بينهما، خلال المشاجرة التقطت خطيبتي زجاجة من الأرض، وقامت بضرب المجني عليها، ما تسبب في إصابتها بجرح قطعي، ثم لاذت بالفرار من المكان.

وبسؤاله عن علاقته بالمجني عليها، قال إنه لا تربطه أي علاقة معها سوى أنها في نفس المدرسة مع خطيبته، ولا يوجد أي خلافات بينهما.

وعند استجواب النيابة للمتهمة "ش. ه."، أقرت بالواقعة، موضحة أن سبب المشاجرة هو تعرضها للتنمر من قبل المجني عليها بسبب إصابتها بالتبول اللاإرادي.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمة "ش. ه." بضمان محل إقامتها، مع تجديد حبس المتهم الثاني "ي. ن." لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.