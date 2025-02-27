من سهرة إلى موت.. كيف أنهي جامع قمامة حياة مكيانيكي في بولاق؟

كتب- أحمد عادل:

في ليلة هادئة، كان "عبد الرحمن- 23 عامًا –ميكانيكي" عائدًا من عمله رفقة صديقه، قبل أن يُقتل بطعنة نافذة في القلب على يد جامع قمامة اعترض طريقه.

في شارع شبه خالٍ إلا من أصوات الخطى المتقطعة الساعة 2 بعد منتصف الليل، يسير "عبد الرحمن" بصحبة صديقه، يتبادلان الحديث عن سهرة يخططان لها، حيث صباح الأحد "عطلة الميكانيكية" الأسبوعية.

وفي طريقهما اعترضهما المتهم "ع. بكري"، وبدأ في مضايقتهما دون سبب ونشبت بينهما مشادة كلامية تصاعدت سريعًا لمشاجرة بالأيدي.

تجمع عدد من الأهالي وحاولوا فض الشجار، وفي لحظة غدر استلّ "بكري" سلاح أبيض "سكين" وسدد للضحية طعنة نافذة في القلب اسقطته جثة هامدة غارقًا في دمائه.

"ابننا كان راجع من شغله تعبان وناوي يسهر شوية مع صحابه، ماعملش حاجة لحد واتغدر بيه من غير سبب"، يقولها أحد أفراد أسرة الضحية لـ"مصراوي".

وتابع، أن المتهم كان يعمل سائق قبل أن تتراكم عليه الديون، مما دفع أسرته إلى طرده من المنزل، ليتجه بعدها لجمع القمامة، ودائم المشاجرات ومعروف بسوء سلوكه، وطالب بالقصاص العادل لنجلهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إشارة من المستشفى يفيد باستقبال جثة الشاب "عبد الرحمن محمد"، 23 عامًا، مصاب بطعنة نافذة في القلب.

وبإجراء التحريات توصلت الأجهزة الأمنية لهوية المتهم، وتم إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.