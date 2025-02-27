مصرع 4 عناصر خطرة في مطاردة أمنية لتجار المخدرات في أسوان والبحيرة

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المواد المخدرة، بعد استهداف بؤرتين إجراميتين في محافظتي أسوان والبحيرة، مما أسفر عن مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط اثنين آخرين، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديريتي أمن أسوان والبحيرة، عن قيام تشكيل عصابي يضم 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق اتهامهم في جنايات متعددة منها "الاتجار بالمخدرات، إحداث عاهة، والشروع في القتل" – بمحاولة جلب وترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة، مستغلين حيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأموريتين أمنيتان العناصر المتورطة بمشاركة قوات الأمن المركزي، إلا أن المتهمين بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، التي ردت على مصدر النيران، ما أسفر عن مصرع 4 من أفراد التشكيل العصابي وضبط المتهمين الآخرين.

وأسفرت العملية الأمنية عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات شملت: 60 كيلوجرامًا من البانجو، و10 كيلوجرامات من مخدر الآيس، و35 كيلوجرامًا من الحشيش، و3 كيلوجرامات من الهيروين، بالإضافة إلى 6 بنادق آلية وخرطوش وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة. وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 9 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.