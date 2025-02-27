خطيب حفيدتها وراء الجريمة.. الأمن يكشف ملابسات سحل سيدة وسرقتها بالظاهر

كتب علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات تعرض سيدة لاعتداء وسرقة بمنطقة الظاهر، حيث تبين أن الجاني خطيب سابق لحفيدة الضحية، وقام بتقييدها والاعتداء عليها قبل الاستيلاء على مشغولاتها الذهبية وأموالها.

بدأت الواقعة عندما تلقت الشرطة بلاغًا من سيدة تفيد بعثورها على والدتها مقيدة ومسجاة أرضًا داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الظاهر، مصابة بكدمات متفرقة، واكتشاف سرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالي ومشغولات ذهبية.

أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، والذي تبين أنه خطيب سابق لحفيدة المجني عليها. وبضبطه عُثر بحوزته على بندقية خرطوش وطلقات، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات الجريمة.

اعترف المتهم بتفاصيل الواقعة، موضحًا أنه كان يعلم باحتفاظ الضحية بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية، فقام بالاختباء داخل العقار، وبمجرد دخولها إلى الشقة، تسلل خلفها واعتدى عليها بالضرب ثم قيدها وسرق ممتلكاتها. كما أرشد عن المشغولات الذهبية التي تصرف فيها ببيعها لأحد مالكي محلات الذهب بدائرة قسم شرطة عين شمس، والذي تم ضبطه هو الآخر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة للتحقيق.