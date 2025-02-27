13 مصابا في تصادم سيارتين بطريق الفيوم

كتب - محمد شعبان:

أصيب 13 شخصًا في تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ميني باص بطريق الفيوم اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام ميكروباص بحافلة ركاب، ما أسفر عن سقوط 13 مصابًا.

المصابون نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.