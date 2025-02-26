تطور قضائي جديد في قضية التسريب الصوتي لـVAR

كتب- أحمد عادل:

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 19 أبريل القادم، كأولى جلسات نظر استئناف الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، على حكم تغريمهما مليون جنيه لكل منهما، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قررت ثبوت صحة واقعة الفيديو المسرب للحكم محمد عادل، وتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، بسبب إذاعته دون إذن من اتحاد الكرة.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية المعروفة بـ"التسريب الصوتي" لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين قاما بإذاعة محتوى مسجل دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، ما يعد خرقًا للحقوق الحصرية للهيئات الرياضية.

كما أشارت المحكمة إلى أنهما اخترقا ميثاق الشرف الإعلامي ونشرا ما يضر بالمجني عليه، وأن هذا الفعل يساهم في نشر الكراهية والتحريض بين الجماهير، مما يؤثر سلبًا على الروح الرياضية ويخل بالأمن العام.

يُذكر أن الحكم محمد عادل كان قد صرّح سابقًا بأن التسجيل الصوتي المسرب "مزور ومفبرك"، وتقدم ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات بهذا الشأن، إلا أن المحكمة رأت في حكمها أن التسجيل صحيح وتم نشره دون إذن رسمي، مما استدعى فرض الغرامة المالية على المتهمين.