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استمرار حبس المتهم بمحاولة إشعال النيران في والديه بالسلام

10:50 م الأربعاء 26 فبراير 2025

أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس المتهم بمحاولة إشعال النار في والديه بمنطقة السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
اعترف المتهم بمحاولة إشعال أنبوبة البوتجاز داخل منزل والديه بالسلام، بارتكاب الواقعة؛ لرفضهما إعطائه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة.
وأقر المتهم بأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة، ولم يكن في نيته قتل والديه، وأمرت النيابة بحبسه المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي.
وتلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي، يفيد بمحاولة شاب إشعال أنبوبة بوتجاز داخل منزل والديه؛ بسبب رفضهما إعطائه مبالغ مالية؛ لشراء المواد المخدرة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وتمكن رجال المباحث من ضبط الشاب، واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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جنح السلام حبس متهم اشعال انبوبة بوتاجاز
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