خناقة معلمين الجمبري.. قرار من الجنايات في جريمة "سوق العبور"

كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة 9 جنايات السلام بمحكمة شمال القاهرة العباسية حجز رابع جلسات محاكمة 6 تجار جمبري في واقعة قتل "بائع" في شادر السمك بسوق العبور، إثر معركة دارت بينهم في السوق، إلى جلسة 26 أبريل المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.

ترأس هيئة المحكمة المستشار عادل عزت أحمد عبد الله، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين أيمن عبد الرازق عطية، ومنتصر أحمد لطفي كحك، والدكتور إيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر مصطفى شوقي.

وترافع المستشار بهاء الدين أبو شقة، الحاضر مع المتهمين من الثاني حتى السادس، وطلب إخلاء سبيل موكله الثاني "ح" نظرًا لإصابته بشلل كامل نتيجة التعدي عليه خلال المشاجرة، وذلك وفقًا لما ورد في التقرير الطبي الشرعي.

واستند "أبو شقة" إلى نص المادة 446 من قانون العقوبات، التي تنص على الإفراج الصحي عن أي متهم حتى لو كان الحكم نهائيًا، إذا كان هناك خطر على حياته من تنفيذ العقوبة. كما طلب تفريغ محتوى فلاشة تحتوي على 3 مقاطع فيديو توثق الواقعة بالكامل، للوقوف على تفاصيل الحادث وكشف الحقيقة.

وكشفت النيابة العامة، في تحقيقات القضية رقم 3315 لسنة 2024 جنايات السلام أول، والمُقيدة برقم 3844 لسنة 2024 كلي جنايات شرق القاهرة، عن توجيه الاتهام إلى كل من: "م. م"، و"ح. خ"، و"أ. ح"، و"م. ح"، و"م. ح"، و"ع. ح"، بارتكاب جريمة استعراض القوة والتهديد والعنف ضد المجني عليهما "م. ش" و"م. ش"، باستخدام سلاح أبيض "سكين وعصا"، بقصد ترويعهما وإلحاق الأذى بهما وفرض السطوة عليهما، مما أدى إلى إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما وسلامتهما وتهديد حياتهما، وذلك وفقًا لما ورد في التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول "م. م" تهمة قتل المجني عليه "م. ش" عمدًا، دون سبق إصرار أو ترصد، حيث نشب خلاف بينهما، فاستغل المتهم ذلك، ووسوس له الشيطان، فاستل سكينًا وطعنه أسفل الإبط الأيمن، مما أحدث إصابته الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية. وقد قصد بذلك إزهاق روحه، بينما كان المتهمون من الثاني إلى السادس في مسرح الواقعة يساندونه، وذلك وفقًا لما ورد في التحقيقات.