حكم قضائي ضد المتهمين بالاعتداء على طبيبة الشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة الجنح، حبس المتهمين بالاعتداء على الطبيبة ضحية أهل زوجها في منطقة الشيخ زايد، عام ونصف لاتهامهم بالاعتداء عليها وإتلاف كاميرات المراقبة لإجبارها على ترك المنزل.

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2021، عندما تزوجت الضحية من زوجها ورزقا بمولود، لكن الزوج توفي بعد 4 أشهر من ولادت طفله، حينها قررت الزوجة البقاء في منزل زوجها الراحل والعيش مع أسرته.

وبعد الاعتداء عليها تقدمت الطبيبة ببلاغ إلى الجهات الأمنية ضد أهل زوجها، متهمة إياهم بالتعدي عليها وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل، في محاولة لإجبارها على ترك منزلها بعد وفاة زوجها.