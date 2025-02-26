26 مايو.. الحكم في واقعة قتل سائق نقل ذكي بالجيزة

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حجز ثالث جلسات محاكمة سائق "أتوبيس" في واقعة اتهامه بقتل سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي، إلى جلسة 26 مايو المقبل للنطق بالحكم في الدعوى.

ووجهت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى رقم 18174 لسنة 2024 جنايات، والمقيدة برقم 6458 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، إلى المتهم "م.ا.ح" تهمة قتل المجني عليه "ح.إ.ح" عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وذكرت النيابة العامة أن السائق "م.ا" اصطدم بالأتوبيس الذي يقوده بسيارة "ملاكي" خاصة بالمجني عليه، ما تسبب في إتلافها، فذهب المجني عليه لمعاتبته ومطالبته بإصلاح ما أتلفه، لكنه لم يستجب له، مما دفع المجني عليه إلى التشبث بباب الأتوبيس الأمامي، فقام المتهم بصدمه بالسيارة وإلقائه أرضًا أسفل الإطارات ودهسه، ما أدى إلى وفاته، ثم لاذ بالفرار.

وخلال استجواب النيابة العامة، أقر السائق بارتكابه الواقعة إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بعد اصطدامه بسيارة المجني عليه وإتلافها، وأثناء محاولته مغادرة موقع الحادث، تشبث المجني عليه بباب السيارة لمنعه من الفرار، فقام المتهم بصدمه ودفعه أسفل الإطارات قبل أن يلوذ بالفرار.

وأثبت تقرير الفحص الفني، بعد تفريغ إحدى كاميرات المراقبة في موقع الحادث، أن المجني عليه كان متشبثًا بباب السيارة الخاصة بالمتهم أثناء قيادته لها، ثم سقط أسفل الإطارات الأمامية، بينما غادر المتهم المكان مسرعًا.

كما كشف تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه "ح.أ"، أن الإصابات التي لحقت به حديثة وذات طبيعة رضية احتكاكية، حدثت نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام راضة خشنة السطح، وأكد التقرير أن الوفاة تعزى إلى الإصابات الرضية ومضاعفاتها.