الاستئناف تُحيل أوراق المتهم بقتل "منجد المعادي" إلى المفتي



كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بإحالة أوراق المتهم بقتل "منجد المعادي" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 26 أبريل للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) المنعقدة في التجمع الخامس، قد أصدرت حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل "منجد المعادي"، بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "م.ع" أقدم على قتل المجني عليه أيمن ع.، لاعتقاده بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وزوجته. وعقب اكتشافه الأمر، قرر التخلص من المجني عليه وإزهاق روحه.