الحماية المدنية تستقبل طلاب مدرسة بالقاهرة لتعريفهم بجهود الإطفاء والسلامة



كتب - عاطف مراد:

استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة مجموعة من طلاب إحدى المدارس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتعرف على دور رجال الحماية المدنية في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات.

تضمنت الزيارة تعريف الطلاب بمبادئ مواجهة الحرائق وأساليب الحماية من مخاطرها، بالإضافة إلى تنظيم بيان عملي يوضح كيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة. كما قدم رجال الحماية المدنية شروحات وافية حول أساليب الوقاية من أخطار الحرائق، والتصرف السليم في حالات الطوارئ.

وفي ختام الزيارة، تم توزيع بعض الهدايا العينية على الطلاب، الذين أبدوا تفاعلاً كبيرًا مع الفعاليات، فيما أعرب القائمون على الزيارة عن شكرهم لوزارة الداخلية على جهودها في مد جسور التواصل مع المجتمع، وتنمية الثقافة الشرطية بين الأجيال الجديدة.