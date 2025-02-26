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من تجارة المخدرات إلى استثمارات وهمية.. كيف غسلت عصابة مطروح 110 ملايين جنيه؟

06:05 م الأربعاء 26 فبراير 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين بمحافظة مطروح، أحدهما له معلومات جنائية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة.

وبينت التحريات ان المتهمان قاما بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإضفاء طابع قانوني عليها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين سعيا إلى تبييض الأموال وتحويلها إلى كيانات تبدو مشروعة، حيث قدرت الجهات المختصة حجم الأموال المغسولة بنحو 110 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع استمرار التحقيقات للكشف عن أي شركاء آخرين في القضية.

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