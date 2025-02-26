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"كنت بقفل الباب".. القبض على سائق تحرش بسيدة أجنبية في منطقة قصر النيل

05:52 م الأربعاء 26 فبراير 2025

مديرية أمن القاهرة

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كتب - عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات بلاغ تقدمت به سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، تتهم فيه قائد سيارة بالتحرش بها أثناء توصيلها داخل نطاق دائرة قسم شرطة قصر النيل.

عقب تقنين الإجراءات، نجحت الجهات المختصة في تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا تصرفه بأنه حدث عن طريق الخطأ أثناء محاولته التأكد من غلق الباب المجاور لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

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مديرية أمن القاهرة كنت بقفل الباب القبض على سائق سائق تحرش بسيدة أجنبية منطقة قصر النيل
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