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قرار قضائي بشأن كروان مشاكل في اتهامه بسب إعلامية شهيرة

03:22 م الأربعاء 26 فبراير 2025

كروان مشاكل

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كتب - أحمد عادل:

قررت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل"، لاتهامه بسب وقذف إعلامية شهيرة، ونشر محتوى خادش للحياء على منصة "تيك توك"، إلى جلسة 5 مارس المقبل للمرافعة.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح حدائق القبة بحبس أحمد علي محمد السيد، الشهير بـ"كروان مشاكل"، لمدة 4 أشهر مع إلزامه بسداد كفالة قدرها 500 جنيه عن كل تهمة وجهت إليه، وذلك في القضية رقم 12201، المتهم فيها بالسب والقذف.

وكانت إعلامية شهيرة قد تقدمت ببلاغين، حملا الرقمين 62159 و62214، حيث تضمن البلاغ الأول اتهام "كروان مشاكل" بإثارة الفزع بين المواطنين عبر نشر شائعات عن تلوث مياه الشرب، بينما شمل البلاغ الثاني اتهامه ببث فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية وألفاظ تخدش حياء المصريين وتتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم.

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