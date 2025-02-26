الجنايات تقضي بإعدام الأول والمؤبد للثاني في قضية ممرض المنيا "مينا موسى"

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقًا، ومعاقبة الثاني بالسجن المؤبد في واقعة قتل ممرض المنيا "مينا موسى" وتقطيعه لأشلاء والتخلص من جثته في أحد الترع، وذلك بعدما أبدى مفتي الديار المصرية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.

وأحالت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية أوراق المتهمين بقتل الممرض "مينا موسى" وتقطيع جسده لأشلاء بالزاوية الحمراء، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة في الدعوى، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة، وهي الإعدام، لما ارتكبه المتهمان من أفعال إجرامية بحق المجني عليه، الممرض "مينا موسى".

واستجوبت هيئة الدائرة المتهم الأول خلال نظر الجلسة، فقال إنه لا يتذكر أي شيء، ويعاني من مرض بالقلب، وطالب بتوفير العلاج له، بينما أنكر المتهم الثاني التهمة المنسوبة إليه، قائلًا: "والله ما عملت معاه حاجة".

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين، لأنهما قتلا المجني عليه "مينا موسى" مع سبق الإصرار والترصد، بغرض طلب فدية من أسرته.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية في واقعة مقتل الشاب مينا بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة، تفاصيل ارتكاب المتهمين للواقعة، حيث تبين أن المتهمَين طمعا في الحصول على مقابل مادي من والد الشاب، فخططا لنشر إعلان وهمي يطلب ممرضين لأحد الأشخاص بمرتب مغرٍ، لاستدراج أي شخص بحجة توفير فرصة عمل في مجال التمريض، مع إغراء الضحية بمقابل مادي ضخم.