إعلان

ضبط 4933 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

12:52 م الأربعاء 26 فبراير 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية في مختلف القطاعات، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية خلال 24 ساعة.

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 1411 قضية متنوعة في إطار حملات استهدفت محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق لضبط المخالفات والظواهر السلبية.

كما نجحت شرطة الكهرباء في ضبط 4933 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، فيما تمكنت مباحث الضرائب والرسوم من ضبط 463 قضية، شملت مخالفات الجمارك والضرائب العامة وتحري مديونيات لصالح مصلحة الضرائب.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتعزيز الأمن ومواجهة كافة أشكال الجريمة، ضمن خطتها لإحكام السيطرة الأمنية في مختلف المحافظات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية سرقة تيار كهربائى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو
الأرصاد تُعلن طقس أول أسبوع من رمضان
فورد الأمريكية تعلن وقف بيع سياراتها في السوق المصري
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)