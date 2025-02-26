ضبط 4933 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية في مختلف القطاعات، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية خلال 24 ساعة.

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 1411 قضية متنوعة في إطار حملات استهدفت محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق لضبط المخالفات والظواهر السلبية.

كما نجحت شرطة الكهرباء في ضبط 4933 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، فيما تمكنت مباحث الضرائب والرسوم من ضبط 463 قضية، شملت مخالفات الجمارك والضرائب العامة وتحري مديونيات لصالح مصلحة الضرائب.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتعزيز الأمن ومواجهة كافة أشكال الجريمة، ضمن خطتها لإحكام السيطرة الأمنية في مختلف المحافظات.