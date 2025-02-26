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تصرف متهور كاد ينتهي بكارثة.. ضبط شاب يجلس أعلى سيارة ملاكي في العبور

12:42 م الأربعاء 26 فبراير 2025

ضبط شاب

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شابًا يجلس على سقف سيارة أثناء سيرها بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، مما شكل خطرًا على حياته وسلامة الآخرين.

وبعد الفحص، تمكنت الشرطة من تحديد السيارة وضبط مالكتها، التي تبين أنها سيدة مقيمة بدائرة قسم العبور. وبمواجهتها، أقرت بأن نجلها كان يقود السيارة وقت الواقعة، وكان برفقته أحد أصدقائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق قائد السيارة.

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