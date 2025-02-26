الداخلية تكشف حقيقة استيلاء منصة FBC على مليارات الجنيهات من مصر



كتب- محمد فتحي:

أكد مصدر أمني، أنه لا صحة لما تردد من شائعات حول إستيلاء التشكيل العصابي القائم على الاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عبر المنصة الإلكترونية "FBC" على مليارات الجنيهات من مصر.

وبحسب المصدر الأمني، فإن المبالغ المالية الواردة في بلاغات المجني عليهم إجماليها 2,5 مليون جنيه حتى الآن.

وأشار إلى أنه تم ضبط المتهم الأجنبي الهارب ضمن التشكيل العصابي القائم على الاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عبر المنصة الإلكترونية "FBC".

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ من عدد 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجاري وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم إستثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة .

وقالت الداخلية، أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى "يتزعمه 3 عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصص فى مجال النصب والإحتيال الإلكترونى والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".

وقام هؤلاء الأشخاث بالإتفاق مع عدد 11 شخصا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامى والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لإستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 13 منهم، بحوزتهم: عدد من الهواتف المحمولة– 1135 شريحة هاتف محمول– جهاز "لاب توب"- مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحا مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والاحتيال وفقدان أموالهم.