واقعة الشاب المصفوع.. الجنح تصدر حكمها على عمرو دياب |اليوم

كتب ـ رمضان يونس:

تصدر محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، حُكمها في الاستئناف المقدم من الفنان "عمرو دياب"، على تغريمه 200 جنيه، في واقعة اتهامه بصفع شاب داخل فندق شهير بالتجمع الخامس.

وكانت قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بتغريم الفنان عمرو دياب مبلغ 200 جنيه، بالإضافة إلى المصاريف، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للشاب المصفوع "سعد أسامة"، وبراءة الأخير من التهمة المنسوبة إليه.

وقال "عمرو دياب" في تحقيقات النيابة العامة إنه أثناء إحيائه لحفل زفاف داخل فندق بالقاهرة الجديدة فوجئ بشخص يقوم بجذبه وقرصه، مما تسبب في عدم تركيزه أثناء إحياء الحفل ومضايقته، ولذلك قام برد الاعتداء والاعتداء عليه بصفعه على وجهه لإبعاده عنه.

وتابع "عمرو دياب" أقواله في التحقيقات قائلاً: "على الفور تركت حفل الزفاف وأبلغت محاميّ لتحرير محضر ضد الشخص لإيذائه معنويًا وبدنيًا والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي."

من جهة أخرى، قال "سعد أسامة" في تحقيقات النيابة العامة إن "عمرو دياب" اعتدى عليه بصفعة على وجهه أمام حشد كبير من الناس، وأمام كاميرات التصوير التليفزيوني وشاشات العرض والجمهور الحاضر، ما جعل ملايين الناس يشاهدون هذا الاعتداء بعد أن انتشر عبر وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي مثل النار في الهشيم.

وتابع "أسامة" قائلاً: "الواقعة عُرفت بـ 'قلم عمرو دياب'، مما أصابني من ضرر نفسي ومادي وأدبي، حيث عانيت وقتها من اكتئاب مفرط وعدم رغبة في العمل بسبب التنمر الذي أتعرض له والاحتقار الذي ألاحظه في أعين الناس، خاصة عائلتي وأهل بلدتي."