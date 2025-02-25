عاطل يحاول الانتحار بسم فئران في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

شرع شاب في التخلص من حياته بتناول سم فئران داخل مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم أول أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود محاولة انتحار بالحي الأول نطائق دائرة القسم.

التحريات الأولية بينت أن عاطلا يدعى عبدالرحمن سيد 39 عامًا، شرع في التخلص من حياته بسم فئران بسبب مروره بأزمة نفسية إلا أن تدخل أسرته منحه فرصة جديدة للحياة.

الشاب نقل إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف حكمدار الجيزة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.