السجن 6 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض في السلام

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، في اتهامهما بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض في منطقة السلام.

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي قسم شرطة السلام معلومات حول قيام المتهمين بحيازة مواد مخدرة، وعلى إثر ذلك قامت الأجهزة الأمنية بالتحريات اللازمة وجمع المعلومات، ما أسفر عن تحديد هوية المتهمين.

وتمكنت قوات الأمن من القبض عليهما بعد إعداد الأكمنة اللازمة في المنطقة، حيث تبين أنهما كانا يحملان كمية من مخدر "الآيس"، بالإضافة إلى مبلغ مالي وسلاح أبيض (مطواة).

بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.