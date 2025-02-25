النقض تؤيد إعدام سيدتين بتهمة قتل 3 أطفال بقضية "مذبحة المرج"

كتب - محمود الشوربجي:

أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام لربة منزل وضرتها، بعد ثبوت تورطهما في قتل أطفال ربة المنزل الثلاثة في القضية المعروفة بـ"مذبحة المرج".

بدأت الواقعة بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من مالكة العقار الذي وقعت به الجريمة، أفادت فيه بمقتل 3 أطفال بعدما أجبر أبوهم والدتهم على قتلهم، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، تم التأكد من صحة البلاغ.

بالقبض على والد الأطفال وزوجته، اعترفت بأنها استعانت بضرتها في التخلص منهم، وألقت الشرطة القبض على الرجل وزوجتيه وتولت النيابة مباشرة التحقيق معهم وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.

وأثناء المحاكمة فارق والد الضحايا الحياة وعاقبت محكمة الجنايات والدة الأطفال وضرتها بالإعدام وأيدت محكمة النقض الحكم بالإعدام.