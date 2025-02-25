إعلان

6 مصابين في انقلاب ميكروباص أمام جامعة مصر

05:33 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

انقلاب ميكروباص - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص أمام جامعة مصر إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق في طريقه إلى القاهرة، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين.

المصابون الستة نقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة مصر القاهرة المرور حادث النجدة شرطة النجدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أرسل لك رسالة مفاجئة".. رسالة منتشرة حذر منها المركزي: تسرق حساباتك
القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (صور وأسماء)
"صرت عايبه".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"