6 مصابين في انقلاب ميكروباص أمام جامعة مصر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص أمام جامعة مصر إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق في طريقه إلى القاهرة، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين.

المصابون الستة نقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.