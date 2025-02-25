"غرفة الأكسجين بتولع".. لحظات رعب داخل مستشفى بالأميرية

كتب - محمد شعبان:

لحظات من الرعب عاشها القائمون على مستشفى خاص والمرضى بمنطقة الأميرية بسبب اشتعال كابينة كهرباء لمدرسة مجاورة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باشتعال النيران داخل غرفة الأكسجين بمستشفى التدواي.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء بمشاركة فريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل كابينه كهرباء تابعة لمدرسة بجوار المستشفى، والتأكد من سلامة مصدر الأكسجين وعمل الكهرباء بكامل طاقتها.