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تأجيل محاكمة متهمين في قضية "خلية داعش قنا" لـ23 مارس

02:56 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة متهمين في قضية "خلية داعش قنا"، إلى جلسة 23 مارس للمرافعة.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وُجّه للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراض الجماعة.

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تأجيل محاكمة خلية داعش قنا جماعة إرهابية
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