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الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة

01:07 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

النقد الأجنبي

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كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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