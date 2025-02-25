مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من رصد بؤرة إجرامية تضم أربعة عناصر شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا متنوعة، تشمل "مخدرات – سرقة – هتك عرض – سرقة وسائل نقل".

وأكدت التحريات قيام المتهمين بجلب كميات من المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بمحافظة الإسكندرية. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم في مأمورية أمنية بمشاركة قطاع الأمن المركزي.

وأثناء محاولة ضبطهم، بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما دفعها للتعامل معهم، وأسفر الاشتباك عن مصرع العناصر الإجرامية الأربعة.

وبحوزتهم المضبوطات: 40 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، و5 كيلوجرامات من مخدر الهيروين، و2 بندقية آلية، و2 بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 4 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الأمن جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، حفاظًا على الأمن والاستقرار.