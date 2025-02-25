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أمن المنافذ بالداخلية يضبط 43 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

12:22 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:
واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهودها خلال 24 ساعة.
وأسفرت عن تحقيق النتائج التالية: ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 2813 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 46 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 258 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على جميع المنافذ لإحكام السيطرة عليها وضبط المخالفين.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

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وزارة الداخلية جرائم تهريب البضائع
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