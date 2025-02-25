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ضبط قائد مركبة "توك توك" لسرقة إطار سيارة "ربع نقل" بالغربية

12:18 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

تعبيرية

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بسرقة إطار سيارة "ربع نقل" بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام مركبة "توك توك" مملوكة لأحدهما، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ضبط سائق توكتوك سرقة إطار سيارة ربع نقل الغربية
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