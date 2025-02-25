ماذا قالت المحكمة في حيثيات تغريمها لإبراهيم فايق مليون جنيه؟

كتب- أحمد عادل:

أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ"التسريب الصوتي" لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين قاما بإذاعة محتوى مسجل دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، ما يعد خرقًا للحقوق الحصرية للهيئات الرياضية.

كما أشارت المحكمة إلى أنهما اخترقا ميثاق الشرف الإعلامي ونشرا ما يضر بالمجني عليه، وأن هذا الفعل يساهم في نشر الكراهية والتحريض بين الجماهير، مما يؤثر سلبًا على الروح الرياضية ويخل بالأمن العام.

ومن جانبه، أعلن المستشار أشرف عبد العزيز، محامي الدفاع عن إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط، عزمه الاستئناف على الحكم، مؤكدًا أن موكليه لم يقصدا التحريض أو نشر الكراهية، وأن الهدف من نشر التسجيل كان تسليط الضوء على بعض الأخطاء التحكيمية لتحسين أداء المنظومة الرياضية.

يُذكر أن الحكم محمد عادل كان قد صرّح سابقًا بأن التسجيل الصوتي المسرب "مزور ومفبرك"، وتقدم ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات بهذا الشأن، إلا أن المحكمة رأت في حكمها أن التسجيل صحيح وتم نشره دون إذن رسمي، مما استدعى فرض الغرامة المالية على المتهمين.