دفاع روكي أحمد يستأنف على حكم حبسها في قضية نشر فيديوهات مخلة

كتب- أحمد عادل

كشف محامي البلوجر "روكي أحمد"، عن تقدمه باستئناف على حكم محكمة الاقتصادية الصادر بحق موكلته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر فيديوهات مخلة.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة البلوجر روكي أحمد بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات مخلة والتحريض على الفسق والفجور.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة بعد توجيه اتهامات لها بنشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مقابل الحصول على أجر مادي.

يُذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض على روكي أحمد في يوليو الماضي، بعد رصدها لنشر محتوى غير لائق على منصات التواصل الاجتماعي، وتم إخلاء سبيلها لاحقًا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.