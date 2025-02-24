واقعة الفيديوهات المثيرة.. الحبس عام للبلوجر "روكي أحمد" مع إيقاف التنفيذ

كتب ـ أحمد عادل:

أكد هاني سامح محامى، أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، قضت بمعاقبة البلوجر "روكي أحمد" بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن البلوجر روكي أحمد خلال بثها فيديو مباشر على الفيسبوك على صفحتها الخاصة، أشارت إلى أحد المعجبين بلفظ خارج، كما أنها ظهرت في الفيديو بملابس تظهر مفاتن جسدها من أجل تحقيق الأرباح في فيديوهات خادشة لجلب المشاهدات وتحقيق نسب أرباح غير مشروعة.

ووجهت النيابة لها اتهامات تتضمن عرض صور ومقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وتلميحات وعبارات مخلة بالآداب العامة.