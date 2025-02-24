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شخص ينهي حياته قفزًا من الطابق الرابع بحدائق حلوان (صور)

07:04 م الإثنين 24 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    شخص ينهي حياته قفزًا من الطابق الرابع
  • عرض 4 صورة
    شخص ينهي حياته قفزًا من الطابق الرابع
  • عرض 4 صورة
    شخص ينهي حياته قفزًا من الطابق الرابع
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كتب- أحمد عادل

أقدم مواطن على إنهاء حياته، قفزًا من الطابق الرابع في منطقة حدائق حلوان بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وكان تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد بصعود شخص على حافة شرفة شقته السكنية، محاولًا إنهاء حياته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الشخص وتهدئته للعدول عن فكرة إنهاء حياته، لكنه قفز من الطابق الرابع ولقي مصرعه في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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