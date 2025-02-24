هتك عرض في نص الليل.. الجنايات تعاقب "توربيني العجوزة"

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "6" جنايات الجيزة، بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، بمعاقبة "قهوجي"، غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة اتهامه بهتك عرض طفل بالقوة داخل مقهى بالعجوزة.

ترأس هيئة الدائرة، المستشار أحمد حمدي السرجاني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد البطران، وهاني صبري أحمد وأحمد أيمن طلعت وسكرتارية خالد شعبان سيد.

وكشفت النيابة العامة، في أوراق الدعوى رقم 16459 لسنة 2024 جنايات العجوزة، والمُقيدة برقم 5994 لسنة 2024كُلي شمال الجيزة، أن "ش.م" عامل بمقهى ـ في غضون شهر إبريل ومايو ويونيو لعام 2024، بدائرة قسم شرطة العجوزة، محافظة الجيزة، هتك عرض المجني عليه الطفل "س.م"، حال كونه لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، بالقوة والتهديد غير مرة، بأن استغلّ حداثة سنه وتواجده بالمقهى محل عمله ليلا مُنفردًا؛ فخلا به وخلع عنه سِرواله عُنوةً، كاشفًا عورته وتجرد من ملابسه وهدده إيذاءً؛ فبُث الرعب في نفسه، وقام بهتك عرضه بالقوة.

واستجوبت النيابة العامة، الطفل المجنى عليه ـ على سبيل الاستدلال ـ وأكدا أنه أثناء لهوه بالمقهى محل عمل المتهم، أسفل منزله ليلاً، دلف إلى دورة المياه لقضاء حاجته حتى باغته المتهم بتجريد ملابسه كاشفا عورته، وتعدى عليه بالقوة، وما إن صاح واستغاث هدده إيذاءً فامتثل له حتى فرُغ منه واعتاد إثمه غير مرة.

وأحال المستشار تامر صفي الدين، المحامي العام الأول بنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة، والتى إدانته غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام.