جنايات الجيزة تعاقب "ديلر إمبابة" بالسجن المؤبد

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "6" جنايات الجيزة، بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، بمعاقبة ديلر بالسجن المؤبد، عما أسند إليه من اتهام، فيما برأت المحكمة الفتاة لما أسند إليها من اتهام بالاتجار في الحشيش.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في أوراق القضية رقم 14306 لسنة 2022 جنايات إمبابة، والمقيدة برقم 5258 لسنة 2022، كُلي شمال الجيزة، أن "ع.ج"، و"م.ن"، في اليوم الثالث عشر من ديسمبر 2022،بدائرة قسم إمبابة بالجيزة، حازا، وأحرزا بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرّح بها قانونا.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات التى وُجدت مع الشاب والفتاة، مظروف به کیس بلاستيك أسود اللون يحتوي على 4 أربع قطع لمادة سمراء اللون وزنت بالكيس 412.73 جم وأربعمائة واثني عشر جرام وثلاثة وسبعون سنتيجرام ووزنت بدون الكيس 406.92 جم أربعمائة وستة جرام واثنين وتسعين سنتيجرام.

وأثبت التقرير الصادر من مصلحة الطب الشرعي أن المادة السمراء المحرزة تبين أنها جوهر "الحشيش" المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات واستعمل منها في الفحص حوالي عشرة سنتيجرام، وتبين بفض حرز صندوق بلاستيك ذو غطاء بلاستيك احتوائه على 40 أربعون قطعة لمادة سمراء اللون على بعضها آثار تعفن طرية نوعا وزنت بدون الصندوق 4295.16 جم أربع آلاف ومئتان وخمسة وتسعين جرام وستة عشر سنتيجرام ثبت أن المادة السمراء جوهر "الحشيش" المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار علاء السيد، المحامى العام الأول، المتهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة، والتى أدانت الأول بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام.