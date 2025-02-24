صورة دش على محور بالجيزة تثير ضجة.. وهذه عقوبة من يقوم بهذه المخالفة

كتب- محمود الشوربجي:

انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور تُظهر قيام أحد المواطنين بتثبيت طبق إرسال "دش" أعلى أحد الكباري الجديدة بنطاق محافظة الجيزة.

أثارت الصور حالة من الجدل على موقع "فيس بوك"، حيث تناولها المستخدمون بسخرية بسبب وضع "الدش" على الكوبري، فيما علّق أحد المتابعين بأن "طبق الدش" يعود إلى أحد السكان المقيمين بعقار ملاصق للكوبري، بينما طالب آخرون بسرعة إزالته حفاظًا على المظهر العام.

يُذكر أن واقعة مشابهة حدثت عام 2021، عندما أثار وضع "دش" على أحد الكباري الجديدة بمحافظة القاهرة جدلًا واسعًا، حيث نُشرت صور توثق وجوده على جسم كوبري بمنطقة الحجاز في مصر الجديدة، وتبين لاحقًا أن صاحب أحد الكافيهات وضعه في هذا الموقع لتلقي الإشارة، مما دفع مسؤولي محافظة القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

عقوبة الاعتداء على الممتلكات العامة

قال المحامي بالنقض محمد حامد سالم إن القانون المصري يُجرّم جميع أشكال التعدي على الممتلكات العامة، سواء بالبناء عليها أو استغلالها لمصلحة شخصية.

وأضاف، في تصريحات خاصة، أن المادة 90 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من يُخرّب عمدًا المباني أو الممتلكات العامة المخصصة للمصالح الحكومية أو المرافق والمؤسسات العامة بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

وأوضح أنه في حال إتلاف الممتلكات العامة عن طريق الخطأ، تُعتبر الواقعة جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة أو الغرامة المالية.

وأشار إلى أن القانون يُلزم المخالفين بإزالة التعديات على نفقتهم الخاصة، إلى جانب دفع قيمة أي منفعة حصلوا عليها من استغلال الممتلكات العامة. كما شدد على أن المشرّع وضع عقوبات مغلّظة لردع أي محاولة تخريب أو استغلال للممتلكات العامة.

من جانبها، تفحص الأجهزة الأمنية الصور المتداولة لتثبيت "طبق الدش" على الكوبري الجديد في الجيزة، نظرًا لاعتباره تعديًا على الممتلكات العامة.