6 مصابين في تصادم سيارتين أمام دريم لاند بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الواحات اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم أول أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام دريم لاند.

انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي اتجاه ميدان الرماية، مما أسفر عن 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق بواسطة ونش إغاثة؛ لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.