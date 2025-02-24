ارتكبوا 19 جريمة.. سقوط لصوص المتاجر بمنطقة الأزبكية

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الأزبكية، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر والمساكن بأسلوب "كسر الكالون والمغافلة".

وتم العثور بحوزته على مبلغ مالي (عملات محلية وأجنبية) من متحصلات نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب 19 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.