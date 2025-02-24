"تخصص موبايلات".. سقوط نشالة المطرية في قبضة المباحث

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط ربة منزل (لها معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".

وتم العثور بحوزتها على (7 هواتف محمولة – مبلغ مالي – 12 حافظة نقود)، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي، وأقرت بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما أضافت بتصرفها في بعض المسروقات ببيعها إلى أحد الأشخاص سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وباستهدافه، تم ضبطه وبحوزته (6 هواتف محمولة مجهولة المصدر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.