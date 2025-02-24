للنصب على راغبي الحج والعمرة.. ضبط 4 شركات سياحية بدون ترخيص

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، مع إحكام الرقابة على الشركات غير المرخصة التي تعمل في مجال السياحة، تحسبًا لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، بادعاء تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.

معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، أكدت تورط شركتين ومكتبين غير مرخصين في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة، على خلاف الحقيقة، كما قاموا بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة هذه الكيانات غير القانونية، وعُثر بداخلها على ختم خاص بإحدى الشركات، دفتر إيصالات استلام نقدية، إعلانات ودعاية لرحلات داخلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.