تسبب في وفاة مريضة.. قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد طبيب عيون بأسوان

كتب- أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أخصائي طب وجراحة العيون بإحدى مستشفيات محافظة أسوان إلى المحاكمة التأديبية، بعد ارتكابه خطأ طبيًا جسيمًا أثناء إجراء عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء من عين إحدى المريضات، مما أدى إلى حدوث مضاعفات انتهت بوفاتها.

وكانت النيابة الإدارية بأسوان قد باشرت التحقيقات في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال كل من مدير المستشفى وطاقم التمريض المرافق للطبيب المتهم، بالإضافة إلى الاطلاع على الملف الطبي للمريضة المتوفاة وتقرير الطب الشرعي.

وقد كشفت التحقيقات أن المريضة دخلت لإجراء عملية إزالة المياه البيضاء، وأثناء تجهيزها في غرفة التحضير، تبين غياب طبيب التخدير المناوب. وبالرغم من ذلك، بادر الأخصائي المعني بإعطائها تخديرًا موضعيًا دون أن يكون مختصًا، ودون الإلمام بتاريخها المرضي، حيث كانت تعاني من أمراض مزمنة تمنع إخضاعها لأي نوع من التخدير دون إشراف طبيب تخدير مختص.

وقد تعرضت المريضة لتشنجات ودخلت في حالة إغماء، فقام الطبيب بإعطائها جرعة من عقار الأدرينالين، إلا أن حالتها لم تتحسن، فتم نقلها إلى قسم الاستقبال، ثم إلى المستشفى الجامعي، حيث فارقت الحياة.

كما كشفت التحقيقات أن طبيب التخدير المعني كان قد تم توقيع جزاء إداري عليه مسبقًا بسبب تغيبه عن العمل في ذلك اليوم.

وبناءً على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمود رحيل، وافق المستشار عاطف أبو المجد، مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان، على إحالة الأخصائي المعني إلى المحاكمة التأديبية.