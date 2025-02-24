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فاجعة 7 الصبح.. جثة طفل و6 مصابين من أسرة واحدة بالشيخ زايد

10:24 ص الإثنين 24 فبراير 2025

سيارات إسعاف -أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه وأصيب 6 من أفراد أسرته بحالات إغماء في ظروف غامضة بالشيخ زايد.

تلقى مأمور قسم شرطة الشيخ زايد إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات إغماء بالمجاورة الثانية بجوار مسجد.

انتقلت قوة أمنية إلى القسم وعثر على جثة طفل و6 مصابين من نفس الأسرة في حالة إغماء يشتبه في إصابتهم نتيجة تسرب غاز.

تحفظت الشرطة على الجثة ونقلت المصابين إلى المستشفى المركزي للعلاج تمهيدا لسماع أقوالهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

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