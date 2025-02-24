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القاتل الصامت يهدد حياة أسرة كاملة في أكتوبر

10:18 ص الإثنين 24 فبراير 2025

ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة بحالات إغماء نتيجة.ط اختناق بالغاز بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع تسرب غاز بالحي السابع.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بفريق إنقاذ بري وطوارئ شركتي الغاز والكهرباء.

تبين بالفحص المبدئي إصابة أسرة مكونة من 4 أفراد بحالات اختناق بالغاز داخل العقار رقم 107 ونقلهم إلى المستشفى المركزي للعلاج.

تحرر محضر وأخطر مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر بالواقعة.

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