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للبنات فقط وبدون خبرة.. إجراء قانوني ضد "سوزي" الأردنية بسبب شركة توظيف

11:30 م الأحد 23 فبراير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 11 صورة
    سوزي الأردنية
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كتب- محمود الشوربجي وأحمد عادل:

أعلن مكتب الدكتور كمال شعيب للتحكيم والاستشارات القانونية، عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد "س. ع" المسؤول عن إدارة شركة للتوظيف في مصر، وذلك بعد قيامه بالاستعانة بمدونة أردنية تدعى "سوزي" وشخص آخر يرتدي زي خليجي، لنشر فيديو مسيء وغير حقيقي على إحدى الصفحات المنسوبة للشركة.

ووفق البيان، فإن الفيديو المتداول يحتوي على معلومات كاذبة تخالف ضوابط ومبادئ العمل في الشركة داخل وخارج مصر، مما تسبب في الإضرار بسمعتها.

أكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين؛ نظرًا لما ارتكبوه من جرائم جنائية، كما يجري العمل على عزل المسؤول من إدارة الشركة لما سببه من أضرار جسيمة.

وأثار إعلان ترويجي نشرته التيك توكر "سوزي" الأردنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ردود فعل رواد التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت برفقة شاب يرتدي جلباب خليجي، للإعلان عن فرص عمل للفتيات في السعودية بشروط غير معتادة.

تم تصوير الإعلان داخل إحدى شركات التوظيف، حيث أعلنت سوزي عن وظائف متاحة للفتيات فقط، تتراوح أعمارهن بين 21 و30 عامًا، دون الحاجة إلى مؤهل دراسي أو خبرة سابقة، أو حتى إتقان اللغة.

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