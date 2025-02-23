شقة روض الفرج وشات فيسبوك.. نهاية لصوص المرج على طبلية عشماوي

كتب- رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بإجماع الأراء، بإحالة أوراق عاطلان إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بواقعة اتهامهما بقتل مواطن داخل مسكنه بغرض سرقته في روض الفرج بالقاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الدعوى التي حملت رقم 673 لسنة 2023 جنايات روض الفرج، والمُقيدة برقم 1493 لسنة 2023 كلي شمال القاهرة، أن "أ. م"، و"ج. س"، قتلا "ا. ع" يقيما في المرج، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لهذا سلاحًا أبيض "سكين"، وحزام جلدي، و لاصق بلاستيكي.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهمان نفذا مُخططهما ودلفا إلى مسكنه تحايلاً تحت ستار صداقة، وما أن ظفرا به حتى أحكم الأول تقييد معصميه، ثم باغته بسكين في معصم يده، بينما كمم الثاني فاهه وكتم أنفاسه بقطعة قماشية قاطعين سبل الحياة عنه و قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك سرقة منقولات من داخل الشقة كونه يقيم بمفرده.

وقالت النيابة العامة في أوراق الدعوى، إن تحريات المباحث توصلت إلى أن "أ. م" المتهم الأول تعرف على المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض إقامة علاقة مُحرمة، واتفق الأول مع "ج. س" أن يذهبا إلى الضحية في روض الفرج لقتله بقصد سرقة مسكنه كونهما عاطلان، ونفاذا لمُخططهما دلف الأول إلى الشقة، وما أن ظفر به قيد معصمه وكاله بسكين، بينما أزره المتهم الثاني وشل حركته، وكّمما فاهه وكّتما أنفاسه بقطعة قماشية قاطعين سبل الحياة عنه قاصدين قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

واستجوبت النيابة، وأقر الأول تفصيلاً في التحقيقات، بتعرفه على المجني عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وسرعان ما تطورت الأمور بينهما إلى علاقة شاذة، وأتفق مع الثاني على سرقة المجني عليه بالإكراه وأعدا سلاح أبيض "سكين"، وحزام جلدي، و رباط، ولاصق بلاستيكي وفي يوم الجريمة، توجها المتهمان لمسكن المجني عليه وصعدا إليه وما أن ظفر به الأول كبله وطعنه بالسكين في معصم يده وقام المتهم الثاني بكتم فاه وأنفه حتى خارت قواه وأزهق روحه، وقاما بسرقة محتويات شقته وذلا بالفرار.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أن إصابة المجني عليه عن آثار إصابية موضعية حول منطقة الفم والأنف مع وجود انسكابات دموية بالانسجة الرخوة وعضلات العنق على الناحيتين مقابل أعلى جانبي العنق على الناحية الوحشية، ووجود تقييد باليدين عند منطقة الرسغ بحزام أسود جلدي وقطعة قماش.