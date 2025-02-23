نجاة عاملين من الموت إثر حادث مروع داخل مول شهير بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أصيب عاملان سقطت عليهما سقالة داخل مول دريم لاند بأكتوبر مساء الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين داخل مول بجوار أحد البنوك الخاصة.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص سقوط سقالة على رأس عاملين بمول دريم لا ند مما أسفر عن إصابتهما باشتباه كسر بالكتف وهما كل من: محمد عمر 22 عامًا ويوسف مختار 23 عامًا.

المصابان نقلا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

في سياق آخر، عثرت قوات الأمن على جثة سوداني أسفل العقار رقم 275 بمساكن عثمان نتيجة سقوطه من الطابق الرابع وإيداع الجثمان مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.