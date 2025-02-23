عتاب على طريق عام .. قرار من الجنايات في واقعة مقتل "سائق" نقل ذكي بالجيزة

كتب- رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة سائق "أتوبيس" في واقعة اتهامه بقتل سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي، إلى جلسة 26 فبراير الجاري، لسماع مرافعة الدفاع.

النيابة العامة في تحقيقات الدعوى 18174 لسنة 2024 جنايات، والمُقيدة برقم 6458 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، وُجهت إلى المتهم "م.ا.ح"، تهمة قتل المجني عليه ح. إ. ح" عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وذكرت النيابة العامة، أن السائق "م. ا" اصطدم بالأتوبيس الذي يقوده في سيارة "ملاكي" خاصة المجني عليه ما تسبب في إتلافها، ما دفع سائق النقل الذي إلى الذهاب للسائق ومعاتبة لإصلاح ما أتلفه، فلم ينصاع لأمره مما استدعى إلى التشبث في باب الأتوبيس الأمامى فصدمه بالسيارة قيادته طارحًا إياه أرضًا أسفل الإطارات و دهسه والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

واستجوبت النيابة العامة السائق، وأقر بأنه ارتكب الواقعة، على إثر مشادة كلامية وقعت فيما بينهما عقب اصطدامه سيارة المجني عليه تسبب في إتلافها وبمبارحته لمحل الحادث، تشبث المجني عليه بباب السيارة قيادته لمنعه من المغادرة فصدمه بسيارته دافعاً إياه أسفل الإطارات ولاذ بالفرار.

وثبت بتقرير الفحص الفني أنه بتفريغ إحدى كاميرات المراقبة لمحل الواقعة، تبين تشبث المجني عليه بباب السيارة الخاصة بالمتهم وقيادة الأخير لها وسقوط المجني عليه أسفل الإطارات الأمامي ثم قرار المتهم مسرعا بالسيارة قيادته مرتكبة الواقعة.

كما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه "ح. أ"، أن الإصابات التي لاحقت به حيوية حديثة ذات طبيعة رضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام راضية خشنة السطح نوعا أيّا كان نوعها وهي جائزة الحدوث، وتعزي الوفاة إلى الإصابات الرضية ومضاعفاتها.